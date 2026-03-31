Кассация поддержала отмену штрафа в 2 млрд руб. в отношении «Просвещения»

Федеральный арбитражный суд Московского округа оставил в силе постановление нижестоящего апелляционного суда, ранее отменившего штраф ФАС в отношении издательства «Просвещение». Это следует из материалов, с которыми ознакомилось «РИА Новости». В апреле 2024 года служба обязала книгоиздателя выплатить 2 млрд руб. за продажу учебников по завышенным ценам.

В апреле 2024 года ФАС заявила, что «Просвещение» устанавливает завышенные цены на школьные учебники по истории, биологии и русскому языку. Антимонопольное ведомство обязало книгоиздателя снизить цены и перечислить в бюджет более 2 млрд руб. незаконно полученного дохода. В ответ «Просвещение» обратилось в суд с требованием признать действия ФАС незаконными.

В августе 2025 года Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении иска, и «Просвещение» подало апелляцию. В декабре 2025 года Девятый арбитражный апелляционный суд решение ФАС о взыскании средств отменил. Однако он оставил в силе постановление службы снизить цены на учебники. Обе стороны обжаловали решение в кассационной инстанции.