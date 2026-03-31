В Сочи кремации составляют 60% от общего числа погребений

В Сочи кремация тел умерших составляет около 60% от общего числа погребений. Об этом в интервью «Review. Юг России» рассказал генеральный директор краснодарского похоронного бюро «Свет» Евгений Полянский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

«В последнее время кремация становится все более популярной в Сочи. Возможно, это потому, что там сложные условия, связанные с горной местностью, и очень мало кладбищ. В Краснодарском крае единственный крематорий находится в Новороссийске. В планах есть открытие еще минимум трех крематориев»,— рассказал господин Полянский.

По его словам, согласно статистике, за последние пять лет в России построили 12 крематориев, но порядка двух третьих из них — это крематории второго типа. Такие крематории, отмечает эксперт, представляют собой только производственную площадку, они не имеют зала прощания, работают только с ритуальными агентствами и не оказывают полного комплекса услуг. «Попросту туда привозят тела и кремируют их в печах, потом агентства выдают прах родственникам»,— говорит собеседник «Review. Юг России».

Он рассказал, что в США на сегодняшний день 1870 крематориев, в Китае — 1700, в Японии — 600, в Германии — 144 крематория. «Если отталкиваться от плотности населения, на Кубани необходимо хотя бы 14 крематориев. И тем не менее в России всего 37 крематориев, один из которых действует в Краснодарском крае, два — в Ростове. В тех городах, где есть крематории, процент кремации доходит до 70»,— рассказывает господин Полянский.

По его словам, это отчасти связано с культурой погребения, которая, на его взгляд, в России находится на достаточно низком уровне. Крематории второго типа, по словам директора похоронного бюро, просто сжигают людей без дальнейшего сопровождения праха. «Когда я приезжаю на кладбище и вижу, как экскаваторами выкапывают могилы, создается впечатление, что это не ритуал прощания, а утилизация биологических останков. Все это говорит о нашей культуре и о том, что мы должны ее менять»,— рассказывает собеседник.

Он отмечает, что строительство крематория второго типа обходится в сумму от 500 млн руб., но есть проекты и на 4 млрд руб. Проект крематория, по словам Евгения Полянского, будет окупаться условно 10–15 лет.

Дмитрий Михеенко