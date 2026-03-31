Федор Смолов заплатил 4 млн руб. потерпевшему по делу о драке в «Кофемании»

Футболист Федор Смолов заключил мировое соглашение по уголовному делу о драке в «Кофемании» в Москве в 2025 году. Спортсмен выплатил потерпевшему 4 млн руб. Об этом сообщила «РИА Новости» адвокат Смолова Варвара Кнутова.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Федор Смолов выплатил потерпевшему компенсацию за причиненный вред здоровью, моральный вред и возмещение сопутствующих расходов, например за перелеты из Челябинска в Москву»,— уточнила защитник. Госпожа Кнутова добавила, что сумма учитывает 1 млн руб., который футболист ранее перевел через нотариуса. По ее словам, 1 апреля суд решит вопрос о прекращении уголовного дела.

Драка произошла на Большой Никитской улице 28 мая 2025 года. После нее следствие возбудило дело о причинении вреда здоровью средней тяжести. В июне того же года Федор Смолов выплатил потерпевшему 1 млн руб. компенсации, но мужчина не стал получать деньги. Футболист признал вину и раскаялся.

Никита Черненко