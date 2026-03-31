Вице-премьер Патрушев сообщил об открытии первых за 20 лет запасов лития

Россия в 2025 году впервые более чем за 20 лет открыла новые запасы лития — ключевого ресурса для высокотехнологичной промышленности. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Патрушев на коллегии Роснедр.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Обеспечено наращивание показателей по некоторым редким металлам... Все это очень важно с точки зрения обеспечения ресурсной независимости нашей страны, поэтому, безусловно, набранные темпы необходимо сохранять»,— сказал Дмитрий Патрушев (цитата по ТАСС).

Глава Роснедр Олег Казанов говорил, что новые месторождения дефицитных видов сырья, включая уран, хром, титан, вольфрам, литий и марганец, готовят к разработке. По его оценке, Россия сможет отказаться от зарубежных поставок лития к 2028 году.