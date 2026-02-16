Роснедра назвали сроки отказа РФ от импорта лития и тантала

Россия перестанет зависеть от зарубежных поставок лития к 2028 году, заявил глава Роснедр Олег Казанов. По его оценкам, от импорта некоторых видов редких и редкоземельных металлов, в том числе тантала и ниобия, Россия сможет отказаться к 2030 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Казанов (февраль 2025 года)

Фото: Совет Федерации Олег Казанов (февраль 2025 года)

Фото: Совет Федерации

«Существенно сократится зависимость по остальным видам минерального сырья, хотя полное избавление от этой зависимости уже уходит за горизонт 2030 года»,— сказал господин Казанов во время выступления в Госдуме (цитата по «РИА Новости»).

Роснедра разрабатывают меры по борьбе с «серой» добычей металлов и «спящими» лицензиями на пользование недр, по которым не ведется добыча, сообщил Олег Казанов. «Мы наводим порядок с "серой" добычей металлов, металла, который не был учтен государственными системами учета и не проходил госэкспертизу»,— добавил глава Роснедр.

По данным Минприроды, общие запасы 29 редких металлов в России составляют 658 млн тонн. Объемы редкоземельных металлов к февралю 2025 года на 18 разведанных месторождениях оценивались в 28,5 млн тонн. Ежегодно Россия импортирует около 1,5 тыс. тонн редкоземельных металлов, сообщал Минпромторг. К 2030 году планируется увеличить выпуск продукции до 3 тыс. тонн и снизить долю импорта редких и редкоземельных металлов с 75% до 48%.

