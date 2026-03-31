В Нижнекамске отменили все массовые мероприятия

В Нижнекамске, где на заводе «Нижнекамскнефтехима» произошел взрыв и пожар, отменили все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. Об этом сообщила пресс-служба администрации.

Как до этого сообщал мэр Нижнекамска Радмир Беляев, специалисты провели мониторинг качества воздуха. Они не зафиксировали угрозы жителям и экологической обстановке, заверил мэр.

При взрыве на заводе 50 человек пострадали, двое погибли, сообщали в «СИБУР Нижнекамск — Нижнекамскнефтехим». СМИ сообщали о трех погибших. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности.

Пожар пока ликвидирован не был: в тушении участвуют 60 человек и 19 единиц техники. Группировку привлеченных сил и средств наращивают, сообщали в МЧС. На месте ЧП работают 19 бригад скорой медпомощи, сообщали ранее в Минздраве. На помощь местным медикам отправили шесть бригад скорой помощи из Набережных Челнов.