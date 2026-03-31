На пожар в Нижнекамск отправили шесть бригад скорой помощи из Набережных Челнов

В Нижнекамск, где на заводе «Нижнекамскнефтехима» произошел взрыв, отправили шесть бригад скорой помощи из Набережных Челнов, сообщила ТАСС пресс-служба Минздрава Татарстана. Между городами около 50 км. Нижнекамская медицинская служба приведена в режим повышенной готовности, добавили в региональном ведомстве.

Сейчас на месте происшествия работают 19 бригад скорой помощи, заявил агентству помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. По его словам, помощь пострадавшим оказывается под координацией Федерального центра медицина катастроф.

В «Нижнекамскнефтехиме» сообщили, что при взрыве погиб один человек, пострадали 50. По предварительным данным, причиной взрыва и последующего пожара на заводе в Нижнекамске стал технологический сбой.