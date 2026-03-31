Суд отправил Костю Большого в колонию на всю жизнь

Мособлсуд приговорил к пожизненному лишению свободы в колонии особого режима Константина Пискарева (Костя Большой) — лидера подмосковной банды, совершившей 21 убийство. Он также выплатит штраф в размере 1 млн руб.

Как сообщает корреспондент “Ъ”, его восемь сообщников осуждены на сроки от 8 лет 9 месяцев до 24 лет. За исключением двоих осужденных, остальным назначены штрафы от 400 тыс. до 600 тыс. руб.

Коллегия присяжных 12 марта признала виновными Константина Пискарева, Сергея Александрова, Сергея Барабашкина, Юрия Бережнова, Александра Замятина, Дамира Капкова, Андрея Столярова, Дмитрия Юрова и Николая Юрова по всем пунктам обвинения. В зависимости от роли каждого подсудимым инкриминировались бандитизм, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ, покушение на убийство и убийства, а также похищения людей. Присяжные пришли к выводу, что снисхождения заслуживает лишь Николай Юров. Он и Александр Замятин на момент вынесения вердикта находились под домашним арестом, эта мера пресечения будет для них действовать до вступления приговора в законную силу. Кроме того, суд взыскал с осужденных по искам потерпевших от 2 млн до 10 млн руб.

Процесс длился с 2019 года. Следствие установило, что банда Кости Большого с 1996 по 2011 год совершила 21 убийство, а также 4 покушения на убийство. Среди жертв шайки — мэр Сергиева Посада Евгений Душко, убитый в 2011 году, а также экс-заместитель главы Минюста Владимир Постышев и директор Научного центра правовой информации при Минюсте РФ Марат Газизов, расстрелянные в 2003 и 2004 годах соответственно. Мотивами большинства преступлений следствие назвало конфликты Константина Пискарева с жертвами в области «предпринимательской деятельности».

Мария Локотецкая