Для Кости Большого и срок большой

К пожизненному заключению потребовала приговорить прокуратура авторитетного предпринимателя Константина Пискарева (Костя Большой). Ранее присяжные признали его виновным в руководстве бандой, на счету которой более двух десятков убийств и четыре покушения. Восьмерым его сообщникам обвинение запросило от 9,5 до 25 лет, потребовав конфисковать элитный яхт-клуб «Буревестник», а также долю в ООО «Скайфуд» — поставщике крупных сетевых магазинов.

Константину Пискареву гособвинение запросило пожизненное заключение

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Константину Пискареву гособвинение запросило пожизненное заключение

Перед тем как прокурор Мадина Долгиева выступила с речью, выяснилось, что после вынесенного 12 мая присяжными вердикта суд по ходатайству гособвинения наложил арест на яхт-клуб «Буревестник», владеющий землей, причалами, а также 11 зданиями на берегу Клязьминского водохранилища и множеством судов, а также на долю бизнесмена Георгия Пирцхалавы в ООО «Скайфуд» — одном из ведущих поставщиков круп для сетевых магазинов (выручка компании за 2024 год составила 2,6 млрд руб.). Сделано это было в обеспечение гражданских исков потерпевших, подавших к подсудимым иски на сумму от 300 тыс. до 1 млрд руб. Приехавшие в суд представители юрлиц сказали “Ъ”, что это решение суда стало для них «громом среди ясного неба».

Господин Пирцхалава заявил “Ъ”, что не согласен с решением и уже его обжаловал. На заседании он утверждал, что Константин Пискарев никогда не имел отношения к компании, а совладельцем фирмы до 2017 года являлся отец подсудимого, полковник Минобороны в отставке Юрий Пискарев, стоявший у истоков ООО.

При этом господин Пирцхалава опроверг данные прокуратуры о том, что бизнесменов Владимира Ткачева и Сергея Шепеленко в 1999 году устранили якобы для того, чтобы завладеть их долями в «Скайфуд». По словам бизнесмена, они никогда не имели отношения к компании, «что подтверждается регистрационными документами».

В свою очередь, представлявший интересы яхт-клуба «Буревестник» адвокат Александр Шутков заявил о несостоятельности доводов прокуратуры о том, что его имущество было получено в результате «преступных действий» подсудимых. Он ходатайствовал о допросе его совладельцев, в том числе миллиардера Андрея Бойко, но суд оснований для этого не нашел.

Напомним, что уголовное дело Константина Пискарева, а также других подсудимых — Сергея Александрова, Сергея Барабашкина, Юрия Бережнова, Александра Замятина, Дамира Капкова, Андрея Столярова и братьев Дмитрия и Николая Юровых — Мособлсуд не мог рассмотреть с ноября 2019 года. Вердикт вынесла лишь пятая по счету коллегия присяжных — до этого четыре состава распались, так и не дойдя до финала. В итоге 12 марта народные судьи единогласно признали Костю Большого и других фигурантов виновными в бандитизме, а также в совершении 21 убийства, четырех покушениях на убийства, похищении человека, совершенных с 1996 по 2011 год, а также в незаконном обороте оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств.

Лишь одного из подсудимых — Николая Юрова, работавшего вместе с братом телохранителями у господина Пискарева, они сочли заслуживающим снисхождения. Причиной стало наличие у подсудимого онкологического заболевания, в связи с которым его ранее перевели из СИЗО под домашний арест.

По данным СКР, Константин Пискарев создал банду в 1996–1999 годах. Вначале он и его подручные устраняли конкурентов в криминальной среде, но со временем Костя Большой занялся бизнесом, став владельцем активов в Московской и Брянской областях, где его предприятия, в частности, занимались строительством.

Мотивами вмененных ему в вину преступлений, как правило, являлись конфликты Константина Пискарева с жертвами в области «предпринимательской деятельности».

Среди инкриминируемых ему преступлений — убийство мэра Сергиева Посада Евгения Душко, который был застрелен в 2011 году, поскольку не давал компаниям Кости Большого разрешение на строительство в центре города торгового центра. При этом, по данным СКР, Костя Большой собственноручно расстрелял чиновника из пистолета, выпустив «не менее семи пуль» через окно авто, когда градоначальник вышел из дома и сел в машину.

В ходе прений сторон прокурор Долгиева заявила, что подсудимый Пискарев должен быть изолирован на всю жизнь, отметив, что «никакое наказание, кроме пожизненного лишения свободы, не будет соответствовать целям поддержания законности и справедливости в обществе». Прокурор заявила, что подсудимый существовал на «преступные доходы», а яхт-клуб «Буревестник», «согласно вердикту присяжных, использовался в качестве базы банды и места хранения оружия». Именно с этой целью, по ее словам, был убит замгендиректора яхт-клуба Сергей Кормилин, которого в 2003 году заманили на другой берег Пироговского водохранилища и расстреляли.

«Его убийство совершено для совершения захвата яхт-клуба и использования его территории в преступных целях»,— сказала прокурор.

Она назвала Андрея Бойко «доверенным лицом» подсудимого Пискарева, который, по ее словам, управлял его активами на территории клуба. Также, по данным прокурора, следствием получены доказательства, что на момент ареста господина Пискарева в ноябре 2016 года его родственники (супруга и ее брат), а также доверенные лица владели рядом фирм на территории клуба, «захваченного бандой». Таким образом, Костя Большой, по словам прокурора, был мажоритарным акционером яхт-клуба.

Прокурор добавила, что после убийства Сергея Шепеленко его 20-процентная доля в ООО «Скайфуд» перешла к отцу господина Пискарева. А господин Пирцхалава, согласно материалам дела, якобы связан с «иными организациями, существующими на территории» яхт-клуба «Буревестник», и имеет связь с «имущественным комплексом». В этой связи она просила суд конфисковать имущество яхт-клуба «Буревестник», а также и 40-процентную долю господина Пирцхалавы в ООО «Скайфуд», как «связанные с преступной деятельностью».

Самое строгое наказание — пожизненное лишение свободы со штрафом в 1,7 млн руб.— прокурор попросила назначить Константину Пискареву,

Сергея Александрова она предложила отправить в колонию на 25 лет, Николая Юрова — осудить на 18 лет, а Юрию Бережнову дать на год меньше. Андрей Столяров, по мнению прокурора, должен провести 16 лет в колонии, а Сергей Барабашкин и Дамир Капков — по 14 лет. К 11 годам она потребовала приговорить Александра Замятина. А наименьший срок — 9 лет 6 месяцев заключения — гособвинитель предложила назначить Николаю Юрову. Он единственный из подсудимых, кто признал вину, написав явку с повинной, и, по словам прокурора, активно содействовал раскрытию и расследованию преступлений. Все фигуранты, по ее мнению, должны отбывать срок в колонии строгого режима, а также выплатить штрафы на сумму от 400 тыс. до 1 млн руб.

В свою очередь, адвокаты господина Пирцхалавы Олег Колесников и господина Бойко Александр Шутков назвали доводы прокурора голословными и не соответствующими действительности. Так, последний подчеркнул, что его клиент «никогда не являлся доверенным лицом Пискарева, которого на момент своего избрания директором даже не знал». Свой бизнес господин Бойко всегда вел самостоятельно «без какого-либо внешнего влияния, в том числе со стороны Пискарева», сказал адвокат.

Напомним, что в ходе процесса большинство подсудимых категорически отрицали вину. А адвокаты господина Пискарева утверждали, что его обвинение построено исключительно на показаниях четверых «досудебщиков», которые его оговорили. Уже после вынесения вердикта адвокаты ряда фигурантов просили прекратить их преследование по обвинению в убийствах за истечением срока давности.

Мария Локотецкая