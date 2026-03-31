В Госдуме отметили негативную реакцию пользователей Max на изучение второго иностранного языка в школе

Пользователи мессенджера Max выступили против обязательного изучения второго иностранного языка в школе. Об этом сообщили в Telegram-канале Госдумы.

Председатель нижней палаты Вячеслав Володин провел опрос в своем канале в Max. Против инициативы высказались 5 тыс. человек, поддержку выразили 1,2 тыс. Респонденты указывают на высокую нагрузку на школьников и нехватку педагогов. Также участники опроса считают, что качество преподавания первого иностранного языка вызывает вопросы, поэтому обязательное введение второго считают избыточным.

В декабре 2025 года Министерство просвещения опубликовало проект приказа «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования». Документ включает учебный план с изучением русского языка, иностранного языка и второго иностранного языка. В ведомстве сообщили, что обязательным этот предмет делать не планируется: его будут изучать по выбору.