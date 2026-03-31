Минпросвещения опровергло обязательное введение второго иностранного языка в школе

Делать изучение второго иностранного языка в школах обязательным не планируется. Школьники будут изучать его по выбору, сообщили в Минпросвещения.

«Этот предмет может изучаться по выбору обучающихся на основании заявления самих ребят либо их родителей... и при наличии в образовательной организации необходимых условий»,— прокомментировали в ведомстве (цитата по ТАСС).

В декабре 2025 года Минпросвещения опубликовало проект приказа «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования». Приведенный в документе учебный план среднего общего образования предусматривает в том числе обязательное изучение русского языка, иностранного языка и второго иностранного языка. При этом с сентября 2026-го Минпросвещения планирует сократить в школах количество часов, выделенных на изучение иностранного языка в 5–7 классах.