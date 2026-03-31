Отправка военнослужащих Корейской народной армии в Курскую область прошла в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и является «образцовым примером его выполнения». Об этом министр иностранных дел КНДР Цой Сон Хи заявила на встрече с гендиректором ТАСС Андреем Кондрашовым.

«Уважаемый председатель государственных дел товарищ Ким Чен Ын, мобилизуя конкретную статью Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, решил отправить наши подразделения в Курскую область, и это является образцовым примером выполнения этого договора»,— цитирует ТАСС главу северокорейского МИДа.

Военнослужащие КНДР участвовали в освобождении Курской области от ВСУ и оказали помощь в разминировании территорий. Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын назвал северокорейских военных героями, а их участие в операции по освобождению российского региона — «священной миссией». Он также обещал, что в Пхеньяне в честь них поставят памятник.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», в октябре прошлого года губернатор Курской области Александр Хинштейн побывал в Пхеньяне в составе правительственной делегации РФ для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи (ТПК).

«Мы никогда не забудем вклад солдат КНДР в освобождение Курской земли»,— подчеркнул тогда господин Хинштейн.

Подробно об участии военнослужащих КНДР в освобождении региона — в материале «Ъ-Черноземье».

Денис Данилов