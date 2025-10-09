Курский губернатор Александр Хинштейн уехал в Северную Корею

Вечером среды, 8 октября, губернатор Курской области Александр Хинштейн вылетел в Северную Корею. Об этом сообщил глава региона в Telegram-канале. Господин Хинштейн отправился в Пхеньян в составе правительственной делегации РФ для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Курской области Александр Хинштейн

Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Губернатор Курской области Александр Хинштейн

«В Северной Корее предстоит много встреч для Курской области», — отметил глава региона. В пресс-службе губернатора «Ъ-Черноземье» сообщили, что предоставят комментарий о программе и маршруте визита позднее. Господин Хинштейн напомнил, что военнослужащие КНДР участвовали в освобождении Курской области от ВСУ, а в настоящее время они помогают разминировать территории. «КНДР сегодня — это по-настоящему братская страна. Обязательно увековечим память героев КНДР»,— написал губернатор в Telegram-канале.

Орловский губернатор Андрей Клычков тоже отправился в составе делегации РФ в Северную Корею.

Мария Свиридова