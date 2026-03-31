До трех возросло число пострадавших при ударе БПЛА по зданию белгородского правительства

Еще две женщины пострадали при ударе беспилотника по зданию правительства Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

До этого господин Гладков писал об одном пострадавшем: сотрудник администрации получил осколочные ранения ног, живота и руки. Одна из раненых также работает в администрации, другая — посетительница. У обеих женщин диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы. «Сотрудница продолжит лечение в стационаре, вторая пострадавшая — амбулаторно»,— уточнил господин Гладков.

Об ударе дрона по зданию администрации Вячеслав Гладков сообщал около 12:50 мск. При атаке были повреждены фасад и остекление.

Новости компаний Все