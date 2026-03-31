СКР возбудил дело после взрыва и пожара на заводе в Нижнекамске

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ЧП на заводе «Нижнекамскнефтехима» (входит в СИБУР). По данным компании, при взрыве и пожаре погиб один человек, пострадали 50.

Дело расследуется по статье о нарушении требований промышленной безопасности (217 УК РФ).

Пожар на заводе «Нижнекамскнефтехим». Главное

В управлении СКР по Татарстану заявили, что «по данным следствия ... в результате нарушения правил безопасности в технологическом процессе в цеху произошел хлопок». На предприятии ранее заявили, что «предварительной причиной происшествия является сбой в работе оборудования».

