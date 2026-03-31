«Наша стратегия — диверсификация экономики и усиление бренда города»

В 2025 году Ессентуки активно развивались: город принял значительное количество туристов, были реализованы несколько значимых проектов в области благоустройства и социальной политики, инициирована практика «открытой администрации», налажен регулярный диалог с бизнесом. Кроме того, ведущий производитель фирменной минеральной воды наладил экспортные поставки своей продукции в Индию, став первым российским игроком на рынке ритейла южноазиатской страны. Об этих и других важных событиях уходящего года в интервью «Ъ-Кавказ» рассказал мэр Ессентуков Владимир Крутников.

Владимир Крутников: «Любой житель сможет прийти в администрацию и решить свой вопрос без предварительной записи»

Фото: пресс-служба администрации Ессентуков Владимир Крутников: «Любой житель сможет прийти в администрацию и решить свой вопрос без предварительной записи»

Фото: пресс-служба администрации Ессентуков

— В 2025 году число туристов в Ессентуках увеличилось более чем на треть. С чем связан такой рост, какие меры стимулируют увеличение турпотока, в частности какие проекты по обновлению курортной инфраструктуры сейчас реализуются или планируются?

— Мы наблюдаем устойчивый интерес к Ессентукам. За 11 месяцев 2025 года Ессентуки посетило 318,3 тыс. туристов, что на 30% выше показателя предыдущего аналогичного периода (243,4 тыс.). Только летом в здравницах курорта отдохнули 100 тыс. человек. Основная часть отдыхающих — жители Московской области, Ростовской области, Краснодарского края, Ставропольского края, республики Дагестан, а также Санкт-Петербурга.

Гости планировали свой отпуск в Ессентуках так, чтобы он совпал с ключевыми событиями этого лета: фестивалем «17 мгновений воды», «Хрустальным Источником», кубком по единоборствам под открытым небом и игрой в живые шахматы на Театральной площади. Особенно запомнился день, посвященный 200-летию курорта, и фестиваль воздухоплавания.

Ессентуки пользуются популярностью и в сентябре — по данным популярного сервиса бронирования, наш город входит в первую десятку направлений для длительного отдыха в начале осени.

Люди активно приезжают — и это главный индикатор того, что курорт сохраняет привлекательность. Наша задача — не просто удерживать поток, а создавать условия для его роста за счет обновления инфраструктуры и повышения качества сервиса.

Активно работаем над восстановлением и развитием наших парков. В Ессентуках в 2026 году запустят программу комплексного содержания парков. Она будет включать в себя экологическую защиту, функциональное благоустройство и сохранение историко-культурного наследия. В отличие от прошлых лет, когда за разные виды работ отвечали разные подрядчики, теперь все работы возьмет на себя одна компания.

Кроме того, в работе проекты строительства новых корпусов санаториев — в частности «Металлург» и «Шахтер». Также есть планы по расширению объектов со стороны санатория «Казахстан».

Важный драйвер развития — особая экономическая зона в районе Капельной балки. На сегодняшний день определены четыре участка, на двух из них инвесторы уже получили разрешения на строительство. В планах — возведение отелей уровня четыре-пять «звезд» с открытыми бассейнами, которые будут доступны не только гостям, но и жителям города.

— Сколько проектов находится в инвестиционном портфеле курорта?

— В настоящее время на территории курорта реализуется 11 проектов на общую сумму свыше 13 млрд руб., что обеспечит создание 1181 рабочего места. В стадии планирования находятся еще десять проектов, реализация которых позволит создать дополнительно около 3000 рабочих мест.

— Вы регулярно очно встречаетесь с представителями предпринимательского сообщества? Какие инициативы были реализованы по итогам таких диалогов?

— Встречи с представителями бизнес-сообщества проводятся на регулярной основе, ежемесячно. В результате данного взаимодействия удалось оптимизировать ряд административных процедур, направленных на поддержку малого предпринимательства. Также были инициированы пилотные проекты, направленные на благоустройство городской среды, и разработаны совместные стратегии по развитию туристической инфраструктуры.

В середине декабря мы провели очередное совещание, на котором встретились около 40 представителей малого бизнеса и ведущие эксперты по бухгалтерскому учету. Участники мероприятия ознакомились с новыми положениями налогового законодательства, включая изменения в туристическом налоге, налоговые ставки, льготы и упрощение процедур подачи деклараций. Они также узнали о нововведениях в отчетности.

Собравшиеся получили подробные разъяснения по применению новых норм и имели возможность задать вопросы. Такие встречи играют важную роль в информировании предпринимателей и повышении их грамотности.

За 11 месяцев текущего года Ессентуки посетило 318,3 тыс. туристов

Фото: пресс-служба администрации Ессентуков За 11 месяцев текущего года Ессентуки посетило 318,3 тыс. туристов

Фото: пресс-служба администрации Ессентуков

— В этом году ессентукский холдинг отправил первую партию питьевой воды в Индию. Расскажите об этом проекте, какое значение это имеет для города?

— Компания «Холдинг Аква», являющаяся ведущим производителем минеральных вод «Ессентуки №4», «Ессентуки №17» и «Нарзан», а также одним из крупнейших частных недропользователей в Северо-Кавказском федеральном округе, осуществила экспорт первой партии минеральной воды под новым брендом Gorji Vita в Индию. Данный выход на индийский рынок представляет собой стратегически значимое достижение. Мы с гордостью отмечаем, что наш бренд стал первым и на данный момент единственным российским производителем воды, представленным в ассортименте индийских розничных торговых сетей.

Продукция предназначена для удовлетворения потребностей местного рынка и соответствует предпочтениям индийских потребителей.

Доставка осуществляется морским транспортом через порт Новороссийск. Десятки тысяч бутылок экологически чистой воды, произведенной в соответствии с международными стандартами качества и безопасности, будут доступны для приобретения на индийском рынке до конца текущего года.

Перед отправкой первой партии продукции были получены все необходимые разрешительные документы, включая экспортную лицензию от Бюро индийских стандартов (Bureau of Indian Standards). Эта лицензия подтверждает соответствие продукции международным требованиям качества и безопасности, а также соответствие нормативным актам Индии. Кроме того, компания «Холдинг Аква» получила лицензию FSSAI от Управления по безопасности и стандартам пищевых продуктов Индии, что является обязательным условием для легального ввоза и реализации минеральной воды на территории страны.

— Какое важное событие можно отметить в сфере культуры Ессентуков?

— По приглашению министерства культуры Ставропольского края творческий коллектив «Театр неожиданных впечатлений» из города Ессентуки успешно выступил в Ставрополе в рамках V Краевого форума волонтеров культуры. Руководителем и режиссером коллектива является ессентучанка Екатерина Феньева, а в составе труппы — молодые артисты из нашего города. Выступления проходили на двух творческих площадках, организованных в рамках форума.

Первый спектакль «Таня», приуроченный ко Дню Героев Отечества, состоялся на сцене Ставропольского краевого колледжа искусств и был встречен зрителями с большим интересом.

Второй спектакль «Офис» был показан в Ставропольском краевом художественном училище.

Министерство культуры Ставропольского края высоко оценило творческий потенциал и профессиональные достижения артистов и режиссера. Все участники коллектива были награждены благодарственными письмами от министра культуры Ставропольского края Т. И. Лихачевой.

Кроме того, представитель министерства молодежной политики края вручил Екатерине Феньевой диплом призера регионального этапа премии #МЫ­ВМЕСТЕ, учрежденной губернатором Ставропольского края.

Зрители и почетные гости выразили высокую оценку творчеству молодых артистов, и «Театр неожиданных впечатлений» уже получил приглашения на последующие гастрольные мероприятия в регионе.

— В этом году жители Ессентуков, в том числе ветераны СВО, заключили около 200 социальных контрактов. Почему, на ваш взгляд, эта мера поддержки граждан становится все более востребованной?

— В Ессентуках мерой поддержки в виде соцконтрактов в 2025 году воспользовались 194 жителя. Среди них — ветераны СВО и их родственники. На запуск бизнеса этой категории граждан уже выделили почти 2 млн руб.

Программа социального контракта предоставляет жителям Ессентуков возможность начать свое дело и улучшить материальное положение. Социальный контракт — это договор с государством, по которому вы получаете финансовую помощь, а взамен обязуетесь использовать эти средства для достижения стабильного дохода. Это может быть открытие бизнеса, освоение новой профессии и т. д.

К примеру, жительница Ессентуков Кристина Бимиева благодаря социальному контракту получила 350 тыс. руб., купила необходимое оборудование, отучилась на фотографа и успешно работает. Елена Хохлова открыла студию «Есть букет». На средства, полученные по соцконтракту, она приобрела оборудование и начала создавать оригинальные букеты из еды: колбас, сыров, фруктов и других продуктов. Ее бизнес развивается успешно. Юлия Романченко создала школу KingWin для детей, где они могут заниматься шахматами. Благодаря поддержке она смогла оборудовать помещение для занятий. Уже сейчас в школе проводятся соревнования, в которых участвуют дети из разных районов.

— Власти города отчитывались, что бюджет Ессентуков удалось сформировать сбалансированным и устойчивым. За счет чего достигнут такой результат?

— При формировании проекта бюджета был принят во внимание базовый сценарий развития города. В основу расчетов легли утвержденные администрацией города ключевые направления налоговой, бюджетной и долговой политики, а также планируемые объемы межбюджетных трансфертов из федерального и краевого бюджетов.

Прогнозируемый объем доходов бюджета на 2026 год составляет 3,5 млрд руб., что соответствует запланированным расходам.

Основные направления расходования бюджетных средств включают в себя следующие сферы: образование, социальная политика, жилищно-коммунальное хозяйство, культура и спорт, а также участие городского муниципалитета в региональных и федеральных программах.

Фестиваль воздухоплавания в Ессентуках стал одним из ключевых событий этого лета

Фото: пресс-служба администрации Ессентуков

— Какие главные экономические риски для Ессентуков вы видите на горизонте двух-трех лет? Как город к ним готовится?

— Основные вызовы — это зависимость от сезонности туризма и необходимость модернизации коммунальной инфраструктуры. Не забываем, что Ессентуки конкурируют с соседями — такими же городами-курортами.

Наша стратегия — диверсификация экономики, усиление бренда города Ессентуки и привлечение долгосрочных инвестиций. У нас есть уникальное преимущество: город и бренд совпадают по названию. Это мощный актив, который мы будем развивать.

— Какой один показатель вы бы назвали ключевым для оценки успеха городской экономики в 2025 году?

— Главный показатель — это доверие и вовлеченность жителей. Если горожане чувствуют, что город развивается, если они участвуют в принятии решений и видят результаты, значит, мы движемся в правильном направлении. Дружба и партнерство с жителями — наш основной ресурс.

Беседовала Александра Иванова