General Motors продлила простой завода электромобилей в Детройте

General Motors (GM) сообщила о продлении простоя завода по производству электромобилей в Детройте — он не будет работать до 13 апреля, пишет Reuters со ссылкой на заявление компании. Завод не работает с 16 марта, 1,3 тыс. сотрудников находятся в неоплачиваемом отпуске. Компания объясняет свое решение снижением спроса на электромобили.

Многие производители автомобилей столкнулись со снижением спроса из-за экономической нестабильности и роста цен. Особенно сильно это затрагивает производителей электромобилей — в США это объясняется, в частности, отменой нынешней администрацией субсидий на их покупку.

В октябре прошлого года GM сообщила о списании $1,6 млрд из-за корректировки планов по выпуску и продаже электромобилей. В том же месяце компания сократила 3,3 тыс. сотрудников заводов по производству электромобилей.

