General Motors спишет $1,6 млрд из-за проблем с электромобилями

Американский автоконцерн General Motors уведомил регуляторов о том, что по результатам третьего квартала он спишет $1,6 млрд из-за негативного эффекта, связанного с производством и продажей электромобилей.

Компания отметила, что списание связано с «недостаточной реализацией поставленных планов по выпуску полностью электрических автомобилей». $1,2 млрд из общей суммы составят нематериальные расходы, связанные с корректировкой мощностей по производству электромобилей. Остальные $400 млн в денежном выражении в основном связаны с комиссиями за расторжение контрактов и коммерческими расчетами, связанными с инвестициями в электромобили.

Помимо ошибок самой GM в развитии своих электромобилей, эксперты объясняют потери тарифной политикой Дональда Трампа, например, отменой федеральных налоговых льгот в размере $7,5 тыс., введенных при Байдене за покупку полностью электрических автомобилей. «После недавних изменений в политике правительства США, включая прекращение некоторых потребительских налоговых льгот при покупке электромобилей и снижение требований по выбросам, мы ожидаем, что темпы внедрения электромобилей замедлятся»,— отметили в General Motors.

Евгений Хвостик