В Москве простились с актером Петром Складчиковым

В Москве прошла церемония прощания с заслуженным артистом России Петром Складчиковым. Мероприятие состоялось в Государственном академическом Малом театре, передает корреспондент ТАСС. Актера похоронят на Хованском кладбище.

Фото: Евгений Люлюкин / Пресс-служба Малого Театра

Петр Складчиков умер 26 марта в возрасте 75 лет от онкологического заболевания. По словам директора Малого театра Тамары Михайловой, артист болел недолго, но в последние несколько месяцев его состояние ухудшилось.

Петр Складчиков родился в июле 1950 года. В 1975 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, после чего его пригласили работать в труппу Малого театра. Там актер проработал 50 лет, исполнив более 90 ролей. В 1976 году артист начал сниматься в кино. Среди самых известных работ — «Мы из джаза», «Горе от ума», «Дуэнья», «Берег его жизни» и другие.