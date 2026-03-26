Умер заслуженный артист России Петр Складчиков

Заслуженный артист России, актер Петр Складчиков, известный по ролям в фильмах «Мы из джаза» и «Горе от ума», умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщила пресс-служба Государственного академического Малого театра в Telegram-канале.

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

Фото: Михаил Климентьев / ТАСС

«В Малый театр пришла скорбная весть — сегодня не стало... Петра Даниловича Складчикова»,— сообщили в театре. Прощание с актером пройдет 31 марта в Щепкинском фойе Малого театра, уточнила ТАСС директор Тамара Михайлова.

Петр Складчиков родился в июле 1950 года. В 1975 году окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. В этом же году артиста пригласили работать в труппу Малого театра, в котором он служил 50 лет. На сцене театра господин Складчиков исполнил более 90 ролей.

В кино актер начал сниматься в 1976 году, его фильмография насчитывает более 30 картин. Среди самых известных работ — «Дуэнья», «Берег его жизни», «Кратчайшее расстояние», «Незнакомец», «Дневной поезд», «Бесы», «Дело Сухово-Кобылина», «Тайна Снежной Королевы», «Маршалы революции» и другие.