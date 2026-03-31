В Макушинском округе ищут нового главу после ареста предыдущего
Дума Макушинского муниципального округа объявила конкурс по отбору кандидатур на должность главы округа. Соответствующее решение опубликовано на сайте администрации. Предыдущего главу Василия Пигачева арестовали по обвинению в превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Конкурс будет проходить 1 июля 2026 года. Документы на участие в нем принимаются с 20 по 29 мая. Это уже вторая попытка избрать главу после отставки Василия Пигачева в октябре 2025 года. Прошлый конкурс должен был пройти 25 февраля, но на него не заявилось минимальное количество участников — два человека.
Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, Василий Пигачев уволился по собственному желанию в октябре прошлого года. В декабре стало известно о деле в отношении него. Прокуратура Курганской области установила, что в июне 2023 года глава округа продал от имени администрации имущество крестьянскому хозяйству, которым руководила его супруга. При этом имущество не было оплачено, а Василий Пигачев зарегистрировал на него право собственности. Ущерб муниципальному образованию превысил 270 тыс. руб. Кроме того, в 2022-2024 годах глава округа издавал незаконные распоряжения о выплате себе материальной помощи и компенсации за неиспользованный отпуск. Общая сумма ущерба составила 470 тыс. руб. В январе была изменена причина увольнения Василия Пигачева. Его официально освободили от должности в связи с утратой доверия.