Экс-главу Макушинского округа подозревают в превышении полномочий

Следственные органы Курганской области возбудили уголовное дело в отношении бывшего главы Макушинского округа Василия Пигачева по ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Решается вопрос об избрании меры пресечения, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в июне 2023 года глава округа продал от имени администрации имущество крестьянскому хозяйству, которым руководила его супруга. При этом имущество не было оплачено, а Василий Пигачев зарегистрировал на него права собственности. Ущерб муниципальному образованию превысил 270 тыс. руб. Кроме того, в 2022-2024 годах глава округа издавал незаконные распоряжения о выплате себе материальной помощи и компенсации за неиспользованный отпуск. Общая сумма ущерба составила 470 тыс. руб.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры Курганской области.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, Василий Пигачев уволился с должности главы округа в ноябре этого года по собственному желанию. Он руководил муниципалитетом с сентября 2022 года.