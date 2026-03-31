Росавиация не приняла план AZUR air по снятию ограничений сертификата

План действий для снятия ограничений сертификата эксплуатанта, который авиакомпания AZUR air представила Росавиации в середине марта, требует доработки. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Ядров.

«Мы вернули документы на доработку,— сказал господин Ядров (цитата по "Интерфаксу").— Причиной стал формальный подход перевозчика к вопросам летной годности – это недопустимо».

Он добавил, что Росавиация ждет от перевозчика «конкретных мер» и доказательств того, что «система качества обеспечивает безупречное планирование техобслуживания».

Росавиация ограничила срок действия сертификата Azur Air до 8 июня 2026 года по итогам проверок. По данным «Ведомостей», главной причиной ограничений стали системные нарушения в техобслуживании самолетов.