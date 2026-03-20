Azur Air направила Росавиации план устранения замечаний для снятия ограничений

Azur Air представила Росавиации план мероприятий для снятия ограничений с сертификата авиакомпании. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

Из сообщения следует, что Azur Air провела внутренний аудит инженерно-технических служб, приняла меры по дополнительному контролю за техническим обслуживанием самолетов. Также авиакомпания скорректировала программы полетов и предоставила обновленные данные по операционной деятельности, указано в публикации.

Azur Air поддерживает связь с Росавиацией и информирует агентство о реализуемых мерах и результатах их выполнения, заверили в пресс-службе. Среди своих приоритетов перевозчик обозначил «максимальную безопасность полетов, комфорт пассажиров и высокую регулярность выполнения рейсов».

После проведения проверок Росавиация ограничила срок действия сертификата Azur Air до 8 июня 2026 года. По данным источников «Ведомостей», основной причиной ограничений стали системные нарушения в техническом обслуживании самолетов, в частности, отказы двигателей. Подобные инциденты произошли с Boeing 757 и Boeing 767 в январе—феврале 2026 года.