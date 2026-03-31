Песков заявил о постоянном контакте России с Кубой

Россия поддерживает контакты с Кубой и будет их продолжать. При этом телефонный разговор Владимира Путина с кубинским коллегой Мигелем Диас-Канелем пока не запланирован. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы находимся в постоянном контакте на рабочем уровне с нашими кубинскими друзьями. Этот диалог носит постоянный характер. Мы его будем продолжать»,— сказал представитель главы государства.

Несмотря на отсутствие планов по контактам на высшем уровне, добавил господин Песков, при необходимости их можно оперативно организовать.

Накануне Минтранс России сообщил о доставке на Кубу 100 тыс. т сырой нефти в качестве гуманитарной помощи. Дмитрий Песков уточнял, что этот вопрос заранее обсуждали с американской стороной.

29 января президент США Дональд Трамп подписал указ о пошлинах на импорт из стран, поставляющих нефть на Кубу. На Кубе и в России сочли действия США энергетической блокадой.

