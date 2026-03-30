Песков: Россия заранее обсуждала с США поставки нефти на Кубу

Россия заблаговременно обсуждала во время контактов с США тему гуманитарных поставок нефти на Кубу, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Помощь Кубе он назвал долгом российской стороны.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

«В условиях жесточайшей блокады наши кубинские друзья нуждаются в нефтепродуктах, нефти — это необходимо для работы систем жизнеобеспечения в стране, для генерации электроэнергии, для оказания медицинских или иных услуг населению. И конечно, Россия считает своим долгом не оставаться в стороне и оказать нужную помощь нашим кубинским друзьям»,— сказал представитель Кремля журналистам.

Как сообщил Минтранс РФ, 30 марта российский танкер «Анатолий Колодкин» прибыл на Кубу со 100 тыс. тонн сырой нефти. Это первое судно, доставившее нефть на Кубу за последние три месяца: в это время страна столкнулась с энергетическим кризисом из-за прекращения поставок. Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что не будет препятствовать поставке российской нефти. По его словам, один танкер глобально не повлияет на ситуацию.

Лусине Баласян