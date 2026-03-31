НБА одобрила продажу «Портленда» владельцу клубу НХЛ «Каролина»

Совет управляющих Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) одобрил продажу клуба «Портленд Трейл Блейзерс» консорциуму во главе с бизнесменом Томом Дандоном. Об этом сообщила пресс-служба лиги в социальной сети X.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Troy Wayrynen-Imagn Images / Reuters Фото: Troy Wayrynen-Imagn Images / Reuters

По информации The Athletic, сумма сделки составит около $4,25 млрд. 80,1% акций, стоимость которых оценивается в $4 млрд, будут приобретены 31 марта. Оставшаяся доля должна быть продана до 1 сентября 2028 года.

Том Дандон является мажоритарным владельцем клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Каролина Харрикейнс». The Athletic сообщает, что в группу инвесторов «Портленда» также войдет Стэнли Миддлман, совладелец клуба Главной лиги бейсбола «Филадельфия Филлис».

«Блейзерс» был основан в 1970 году уроженцем Портленда Гарри Гликманом. Один из инвесторов Ларри Вайнберг стал мажоритарным владельцем в 1975 году. Через 13 лет он продал команду за $70 млн предпринимателю и соучредителю Microsoft Полу Аллену. После смерти последнего в 2018 году пост управляющего заняла его сестра Джоди. В мае 2025 года наследники Аллена выставили «Портленд» на продажу. Вырученные средства они планируют направить на благотворительность.

Таисия Орлова