«ОДК-Сатурн» оштрафовали за нарушение сроков оплаты по договорам поставок

Ярославское межрегиональное УФАС России признало рыбинское ПАО «ОДК-Сатурн» виновным по ч. 7 ст. 7.30.4 КоАП РФ и назначило наказание в виде административного штрафа в размере 50 тыс. руб. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Санкция ч. 7 ст. 7.30.4 КоАП РФ (нарушение установленного законодательством РФ в сфере закупок отдельными видами юридических лиц срока оплаты товаров, работ, услуг по договору) предусматривает штраф для юридических лиц от 50 до 100 тыс. руб.

Как пояснили в управлении ФАС, за первый квартал 2026 года было возбуждено восемь административных дел в отношении ПАО «ОДК-Сатурн». Все они были связаны с несвоевременной оплатой поставленных товаров субъектами малого и среднего предпринимательства. В частности, нарушение было выявлено по результатам рассмотрения обращения ООО «Рускомплектснаб», с которым ПАО «ОДК-Сатурн» заключило два договора поставки.

В УФАС считают, что предприятие допустило просрочку оплаты принятого товара, срок которой для субъектов малого предпринимательства составляет семь рабочих дней с момента приемки.

«Было установлено, что товар по одному из универсальных передаточных документов был принят еще в сентябре 2025 года, однако оплата произведена только в декабре 2025 года. В отношении второй партии товара, принятой в октябре 2025 года, оплата до настоящего времени не произведена. Аналогичные нарушения сроков оплаты были выявлены и в рамках исполнения второго договора, заключенного в январе 2025 года»,— прокомментировали в управлении.

При этом доводы предприятия о том, что установленные сроки оплаты не подлежат применению, так как закупка проводилась на общих основаниях, а не как закупка у малого бизнеса, признали несостоятельными. Помимо штрафа предприятию внесено представление об устранении причин и условий, которые приводили к правонарушениям, чтобы избежать этого в будущем.

ПАО «ОДК-Сатурн» является одним из крупнейших предприятий Ярославской области. Компания входит в структуру АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» госкорпорации «Ростех». «ОДК-Сатурн» выпускает двигатели для самолетов, последней крупной разработкой стал двигатель ПД-8 для пассажирского самолета Sukhoi Superjet (SJ) 100.

Алла Чижова