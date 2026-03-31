Песков сообщил о международном телефонном разговоре Путина вечером 31 марта

Президент России Владимир Путин во второй половине дня 31 марта может провести международный телефонный разговор, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы ожидаем, что во второй половине дня, точнее, ближе к вечеру, Владимир Путин может провести еще один международный телефонный разговор»,— сказал представитель Кремля.

Ранее сегодня президент России созвонился с египетским коллегой Абделем Фаттахом ас-Сиси. Главы двух государств поддержали немедленное прекращение огня на Ближнем Востоке и обсудили необходимость дипломатического решения конфликта при учете интересов всех стран региона.

