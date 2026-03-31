Путин созвонился с президентом Египта

Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси высказались за немедленное прекращение огня на Ближнем Востоке. Лидеры обсудили необходимость дипломатического решения конфликта «при безусловном учете интересов всех государств региона».

Абдель Фаттах ас-Сиси

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Абдель Фаттах ас-Сиси

«Проведен также подробный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, включая реализацию масштабных инвестиционных проектов в сферах энергетики и промышленности. Констатирована общая позитивная динамика многопланового российско-египетского сотрудничества»,— сообщил Кремль.

Как писали СМИ, Египет оказался в числе стран, которые выступают посредниками в конфликте между Ираном и США после 28 февраля. Египетский МИД в марте призывал Иран прекратить удары по территориям стран Персидского залива, поскольку эти атаки нарушают международное право.

Лусине Баласян