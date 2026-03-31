Путин созвонился с президентом Египта
Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси высказались за немедленное прекращение огня на Ближнем Востоке. Лидеры обсудили необходимость дипломатического решения конфликта «при безусловном учете интересов всех государств региона».
«Проведен также подробный обмен мнениями по актуальным вопросам двусторонних отношений, включая реализацию масштабных инвестиционных проектов в сферах энергетики и промышленности. Констатирована общая позитивная динамика многопланового российско-египетского сотрудничества»,— сообщил Кремль.
Как писали СМИ, Египет оказался в числе стран, которые выступают посредниками в конфликте между Ираном и США после 28 февраля. Египетский МИД в марте призывал Иран прекратить удары по территориям стран Персидского залива, поскольку эти атаки нарушают международное право.