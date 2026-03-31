NASA начало обратный отсчет запуска пилотируемой миссии на Луну

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило о начале обратного отсчета для своей миссии Artemis II. Запуск запланирован на 1 апреля 18:24 по времени Восточного побережья США (2 апреля 2:24 по московскому времени).

В рамках миссии будет произведен запуск ракеты-носителя SLS (Space Launch System) с космическим кораблем NASA «Орион». Три американских и один канадский астронавт должны отправиться на десятидневную испытательную миссию, в ходе которой они облетят Луну и вернутся на Землю.

Полет станет первым пилотируемым стартом к спутнику Земли с 1973 года. Программа «Артемида» по возвращению на Луну была инициирована во время первого президентского срока Дональда Трампа.

