Директора челябинской туркомпании осудили за организацию незаконной миграции

Центральный районный суд Челябинска признал виновными директора туристической компании «Вита трэвел» Алексея Ципордея и еще четырех человек в организации незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ). Двум фигурантам назначили реальные сроки, еще троим — только штрафы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

В ходе следствия установлено, что за деньги сообщники от имени пяти подконтрольных компаний оформляли иностранцам ходатайства о выдаче приглашений на въезд в Россию и гарантийные письма. Заявленные цели визитов не соответствовали действительности. Подельники легализовали минимум 140 мигрантов.

Сообщников задержали сотрудники Главного следственного управления и управления по вопросам миграции ГУ МВД России по региону совместно с коллегами из областного пограничного управления ФСБ России. В офисах туркомпании и по местам жительства фигурантов изъяли печати организаций, карты и технику, с помощью которой изготавливались подложные документы.

Алексея Ципордея приговорили к трем годам шести месяцам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу 450 тыс. руб. Два года шесть месяцев со штрафом в размере 350 тыс. руб. дали его брату, юристу Илье Ципордею. Остальным фигурантам — экс-менеджеру «Вита трэвел» Анастасии Самбурской, предпринимателям Александру Виноградову и Алексею Алексееву — назначили только штрафы. Они должны заплатить в казну государства 250 тыс. руб., 300 тыс. руб. и 270 тыс. руб. соответственно.

Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, после возбуждения уголовного дела Алексей Ципордей отрицал свою причастность к преступлению. Он утверждал, что оно может быть связано с оговором бывшей сотрудницы.

