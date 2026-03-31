SpaceX сообщила о потере связи со своим спутником из-за аномалии на орбите

На орбите произошел сбой в работе спутника Starlink под номером 34343. С аппаратом, который «испытал аномалию» на высоте около 560 км над Землей, потеряна связь, сообщили в компании Илона Маска.

Компания LeoLabs, которая занимается радиолокационным отслеживанием объектов на низкой околоземной орбите, написала в соцсети X, что после происшествия, произошедшего еще 29 марта, зафиксировала «десятки объектов в непосредственной близости от спутника». В компании предположили, что событие было вызвано «внутренним энергетическим источником». Как отмечает SpaceNews, речь идет о неполадках с аккумулятором или топливным баком.

В LeoLabs утверждают, что это событие похоже на предыдущее происшествие со спутником под номером 35956, произошедшим 17 декабря 2025 года, когда неустановленная аномалия вызвала быструю разгерметизацию топливного бака космического аппарата. Однако тогда спутник остался цел, пишет SpaceNews.

Происшествие не создало рисков для Международной космической станции, ее экипажа или предстоящего запуска миссии NASA «Артемида-2», заявили в SpaceX. «Мы продолжим наблюдение за спутником и любыми отслеживаемыми обломками в координации с NASA и Космическими силами США»,— сообщили в компании. Также SpaceX не стала менять планы из-за происшествия и провела запуск Falcon 9 с миссией Transporter-16 рано утром 30 марта.