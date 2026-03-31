Курорт «Архыз» за год подорожал до 31,2 млрд рублей

Счетная палата выявила удвоение стоимости строительства горнолыжного курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии — с 15,4 млрд до 31,2 млрд руб. за год. Глава ведомства Борис Ковальчук направил соответствующее письмо премьер-министру Михаилу Мишустину 30 марта 2026 года, пишут «Известия» со ссылкой на свои источники в правительстве.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Изначально проект «Горные вершины» рассчитывал обойтись без федеральных средств, но теперь концессионер просит грант в 15,3 млрд руб. и субсидии на 12,3 млрд, руб. что доведет общую господдержку выше 27 млрд руб.

Инвестор уже вложил значительные суммы: компания «Горные вершины», связанная с бывшим министром сельского хозяйства Александром Ткачевым, ранее оплатила четверть стоимости проекта — 6 млрд руб. еще в 2024 году. Государство создало базовую инфраструктуру за 23 млрд руб., включая 9 канатных дорог, 27 км трасс и 44 км экотроп. Теперь концессионер хочет арендовать эти объекты, что усиливает критику со стороны Счетной палаты. Минэкономразвития объясняет рост затрат ухудшением макроэкономики, удорожанием кредитов и доработкой инфраструктуры — в 2026 году добавят 150 млн руб. на водо-, газо- и электроснабжение.

Курорт уже работает, но с нарушениями: половина объектов размещения туристов — около 50% — функционирует без регистрации юрлиц и не платит налоги. В 2025 году турпоток в Карачаево-Черкесию достиг 2,5 млн человек (+7,2% к 2024 году), а к 2030 году резиденты «Архыза» вложат 68,4 млрд руб. в 31 средство размещения на 5364 места. Mantera Group, также связанная с Александром Ткачевыми, объявила тендер на генподряд за 30,2 млрд руб. с дедлайном в декабре 2030 года. Общий объем инвестиций оценивают в 40 млрд рублей, что позволит принять 1,5 млн туристов ежегодно.

Счетная палата подчеркивает риски: без корректировок проект выйдет из-под контроля бюджета, а инвестор получит доступ к госактивам без адекватной отдачи. Ранее вице-премьер Александр Новак анонсировал удвоение потока туристов к 2030 году за счет частных вложений в трассы, отели и рестораны. Новые резиденты создали 500 рабочих мест и принесли 263,2 млн руб. налогов за четыре года.

