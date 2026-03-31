Обвиняемый в убийстве девятилетнего мальчика в Петербурге пробудет в СИЗО до лета

Октябрьский суд Санкт-Петербурга продлил срок содержания под стражей Петру Жилкину до 31 мая. Его обвиняют в убийстве девятилетнего мальчика в конце января 2026 года, сообщила объединенная пресс-служба судов города. Тело ребенка нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области в начале февраля.

Обвиняемый в убийстве ребенка Пётр Жилкин, во время определения меры пресечения в феврале

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Жилкина не доставили на заседание по продлению меры пресечения, так как он находился в больнице — на судебной сексолого-психолого-психиатрической экспертизе.

Отметим, что Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего после того, как девятилетний мальчик пропал в Санкт-Петербурге. Сотрудники СК установили, что 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе, а после сел к неизвестному в автомобиль на парковке возле одного из торговых центров. После этого мальчик не выходил на связь.

По версии следователей, ребенка увез 38-летний Петр Жилкин, его задержали 2 февраля. 3 февраля Жилкина отправили в СИЗО по обвинению в убийстве.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что в отношении матери убитого в Санкт-Петербурге девятилетнего мальчика возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию, сопряженном с жестоким обращением.