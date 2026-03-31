Партия Карапетяна назвала манипуляцией обвинения в подкупе избирателей

Партия «Сильная Армения», возглавляемая арестованным в Ереване предпринимателем Самвелом Карапетяном, назвала манипуляцией обвинения в подкупе избирателей. Антикоррупционный комитет Армении обвинил политическую силу в даче «предвыборной взятки» для «вербовки жителей» Армавирской области.

30 марта комитет сообщил, что в офисе общественной организации «По-нашему» (на ее базе создана партия «Сильная Армения») регистрировали различных жителей и под видом зарплаты давали им взятку, чтобы они искали людей, которые проголосуют за партию на парламентских выборах 7 июня. Ведомство также опубликовало несколько записей телефонных разговоров, в которых обсуждают, кого можно привлечь для голосования. По этому делу задержано пять человек.

Пресс-секретарь партии Марианна Каграманян заявила, что «Сильная Армения» действует строго в рамках закона, а обнародованная запись — «неудачный фильм» и смонтированный материал. «Очевидно, что это уже никому не интересно. Все знают: нынешние власти преследуют людей даже за одно предложение, а презумпция невиновности превратилась в забытую ценность»,— написала она в Facebook (принадлежит экстремистской и запрещенной в РФ Meta).

Движение «По-нашему» было создано семьей и защитниками Самвела Карапетяна вскоре после того, как его арестовали по обвинению в публичных призывах к захвату власти в июне 2025 года. В январе 2026-го члены движения зарегистрировали политическую партию, которая выдвинула кандидатом в премьеры Карапетяна. Регистрация для участия в парламентских выборах откроется 13 апреля.

Лусине Баласян