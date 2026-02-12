Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Самвелу Карапетяну закон не помеха

Находящийся под арестом бизнесмен выдвинут кандидатом в премьеры Армении

Сторонники арестованного в Ереване бизнесмена Самвела Карапетяна зарегистрировали политическую партию «Сильная Армения», которая планирует участвовать в парламентских выборах в июне. Главой партии и кандидатом на пост премьера объявлен сам предприниматель. При этом, согласно действующему армянскому законодательству, возглавлять правительство он не может из-за наличия второго гражданства — российского.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Еще в конце августа прошлого года соратники бизнесмена Самвела Карапетяна создали общественное движение «По-нашему». Заявленная цель — объединение людей из разных областей и сфер деятельности для решения проблем экономики, формирования новой концепции внешней политики, упрощения доступа к образованию, защиты интересов Армянской апостольской церкви. К октябрю к инициативе присоединились 5 тыс. человек (более свежие данные не приводились).

В середине января этого года члены движения зарегистрировали политическую партию «Сильная Армения», а 12 февраля в Спортивно-концертном комплексе им. Карена Демирчяна в Ереване состоялась ее презентация. К этому моменту уже было известно, что лидером партии назначен Самвел Карапетян, но интрига заключалась в том, кого партия выдвинет в качестве кандидата в премьер-министры.

Несмотря на серьезные политические амбиции Самвела Карапетяна, выдвижение его кандидатом в премьеры считалось маловероятным.

18 июня 2025 года бизнесмена задержали по обвинению в публичных призывах к захвату власти. Уголовное дело возбудили после того, как он выступил в защиту Армянской апостольской церкви, представителей которых критиковал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Самвел Карапетян говорил, что разберется в ситуации «по-нашему» (отсюда и название движения), если власти не прекратят нападки на духовенство. Защитники бизнесмена и он сам убеждены, что обвинение политически мотивированно. Последние месяцы бизнесмен находится под домашним арестом, куда его перевели из СИЗО, но признаков прекращения уголовного дела нет.

Есть и еще один, не менее весомый аспект, ограничивающий политические возможности Самвела Карапетяна. Согласно армянской Конституции, кандидат в премьер-министры должен быть только гражданином Армении в течение как минимум последних четырех лет и в течение этого же срока постоянно проживать в республике. Бизнесмен же давно имеет российское гражданство и проживал в России.

В связи с этим ожидалось, что, несмотря на формальное назначение лидером «Сильной Армении» Самвела Карапетяна, вести партию на выборы и бороться за пост премьера будет его племянник Нарек Карапетян, за последние месяцы ставший ключевой политической фигурой армянской оппозиции. Однако на презентации партии Нарек Карапетян неожиданно объявил: в премьер-министры будет выдвинут его дядя.

«Наш лидер родился в Армении, вырос в селе, в семье учителей. Он вышел из народа и, достигнув успеха в жизни и бизнесе, никогда не забывал о своих корнях. У него лучшие международные связи, которые он использует во благо нашей страны, и он доказал это делом, а не словом: строил больницы, детские сады, создавал рабочие места и помогал тысячам семей. Сегодня мы представляем новую альтернативу в экономике, безопасности и борьбе за достойный мир»,—заявил Нарек Карапетян, объявляя кандидата от партии.

Политик тут же прояснил и юридическую сторону вопроса. По его словам, если «Сильная Армения» победит на парламентских выборах, которые пройдут 7 июня, через 20 дней партия вынесет на голосование предложение об изменении статьи Конституции, определяющей требования к главе правительства. «В нашей Конституции есть статья 148, которая определяет, кто может быть премьер-министром страны. А как меняется или решается судьба 148-й статьи? Она меняется в Национальном собрании (парламенте.— “Ъ”) путем голосования депутатов, а не через конституционные реформы»,— пояснил он.

Объясняя цели «Сильной Армении», Нарек Карапетян заявил, что партия планирует бороться с бедностью, создать новые рабочие места в городах и превратить Ереван в современный мегаполис.

Он также раскритиковал Никола Пашиняна за то, что тот «развалил армию и подчинил себе суды», «начал открыто обогащаться со своей командой и перешел к жестким репрессиям».

Реальный уровень поддержки партии, созданной за несколько месяцев до выборов, только предстоит выяснить. Согласно декабрьскому опросу Gallup, движение «По-нашему» поддерживали 7,5% респондентов, в то время как за правящую партию «Гражданский договор» высказывались 16,5%. Впрочем, сторонники Самвела Карапетяна уже обладают большей поддержкой, чем нынешняя парламентская оппозиция, возглавляемая бывшими лидерами республики.

К тому же бизнесмена в открытую поддерживает Армянская церковь, которая традиционно пользуется большим доверием населения. Очередным жестом солидарности с предпринимателем стала состоявшаяся 11 февраля встреча католикоса всех армян Гарегина II с адвокатом Робертом Амстердамом, представляющим интересы Самвела Карапетяна.

Лусине Баласян

