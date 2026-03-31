Авторство «Маргариты» оспаривают бармены Карлос Эррера из Тихуаны, Карлос Ороско из Энсенады и Франсиско Моралес из Эль-Пасо. Звучит как список членов мексиканской банды. И не зря: коктейль явно набирал популярность в годы «сухого закона» в Мексике, куда американцы массово устремлялись, чтобы потешиться текилой — главным ингредиентом «Маргариты».

Из списка претендентов выбивается светская львица Маргарет Сеймс, которая якобы приготовила «Маргариту» на приеме в Акапулько в 1948-м. Среди гостей был и Томас Хилтон (владелец отелей Hilton). Так коктейль перекочевал в дорогие глянцевые коктейльные карты. Последнее, возможно, правда, но «Маргарита» в то время была уже вполне популярна.

В конце 30-х она даже появилась в британском сборнике рецептов под названием «Пикадор». Может, кто-то из мексиканских барменов прочел и переименовал в честь возлюбленной. По слухам, ею была танцовщица Маргарита Кармен Кансино, будущая богиня Голливуда Рита Хейворт. Легенда, конечно, но красивая.

Павел Шинский