Telegraph: Бангладеш попросил у США разрешение на покупку российского мазута

Власти Бангладеша попросили у США разрешения на импорт 600 тыс. т мазута из России из-за энергетического кризиса. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

По информации издания, около 60 тыс. т топлива Бангладеш получил от Индонезии. Столько же горючего стране должна поставить Индия. Стоимость российского мазута, предположительно, будет намного выше той, что была до начала конфликта на Ближнем Востоке.

Министр финансов и планирования Бангладеш Амир Хасру Махмуд Чоудхури уже говорил, что страна обратилась к США с просьбой разрешить закупку нефти у России. Это произошло после того, как Вашингтон согласовал аналогичные поставки для Нью-Дели.

Бангладеш закупает почти всю необходимую стране нефть и газ у стран Ближнего Востока. Из-за закрытия Ормузского пролива после начала операции США и Израиля против Ирана поставки энергоресурсов в страну сократились. Бангладеш столкнулся с энергетическим кризисом.

В начале марта в Бангладеш закрыли все университеты — власти перенесли каникулы на более ранний срок. Госслужащие теперь работают четыре дня в неделю. Некоторые госпредприятия временно закрылись. 24 марта Ассоциация владельцев АЗС Бангладеш заявила, что автозаправки в стране могут закрыться из-за нехватки топлива. При этом правительство страны опровергает сообщения о дефиците бензина.