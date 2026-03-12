Бангладеш попросила у США разрешение на закупку российской нефти

Бангладеш обратилась к США с просьбой разрешить закупать нефть у России. Так страна надеется решить проблему дефицита энергоносителей, вызванную конфликтом на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр финансов и планирования Бангладеш Амир Хасру Махмуд Чоудхури.

«США уже предоставили Индии временное разрешение на покупку российской нефти. Почему бы не Бангладеш? Мы тоже этого хотим»,— заявил министр (цитата по Bernama). По его словам, американские представители пообещали передать этот вопрос в Вашингтон. Амир Хасру Махмуд Чоудхури отметил, что предоставление такой льготы значительно поможет экономике Бангладеш.

28 февраля США и Израиль атаковали Иран, в ответ Исламская Республика ударила по израильской территории и американским военным базам на Ближнем Востоке. После начала военных действий Иран ограничил проход по Ормузскому проливу — единственному выходу для экспорта нефти из стран Персидского залива. С энергетическим кризисом в том числе столкнулась и Бангладеш. 9 марта в стране закрыли все университеты — власти перенесли каникулы на более ранний срок. Правительство также призвало школы с зарубежной учебной программой и частные образовательные учреждения приостановить деятельность, чтобы ограничить потребление электроэнергии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Мир включил режим энергосбережения».