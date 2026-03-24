В Бангладеш из-за нехватки топлива могут закрыться все АЗС

Автозаправки в Бангладеш могут закрыться из-за нехватки топлива, сообщает Ассоциация владельцев АЗС страны. Правительство страны опровергает сообщения о дефиците бензина. По данным газеты Dhaka Tribune, 23 марта в столице топливо продавалось только на трех станциях. К ним выстроились очереди из автомобилей и мотоциклов.

По словам министра энергетики Икбала Хассана Махмуда Туку, недостатка в топливе нет. Он утверждает, что незначительное давление на энергетическую отрасль возникло из-за приостановки поставок на два дня. Президент Ассоциации владельцев АЗС Назмула Хака сообщил, что поставки со складов были остановлены в праздничные дни и не дошли до многих станций даже после их возобновления.

Ассоциация дилеров обеспокоена безопасностью сотрудников заправок из-за роста напряженности в очередях. Ранее порог по ежедневным продажам, который введен 6 марта из-за возникшего после начала конфликта на Ближнем Востоке высокого спроса, был снижен с 25% до 15%.