Депутат Горелкин опроверг обсуждение в Госдуме полного запрета VPN-сервисов

Полный запрет VPN-сервисов и введение административной ответственности за их использование никогда не обсуждались в Госдуме. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

«Введение административной ответственности для граждан за использование VPN-сервисов — это вариант "в лоб"»,— написал господин Горелкин в мессенджере Max. Он добавил, что штрафовать граждан за использование сервисов нужно только в том случае, если это связано с преступной деятельностью.

По словам депутата, проблема с использованием VPN-сервисов возникла из-за несоблюдения некоторыми иностранными платформами российского законодательства. «В чем тут виноваты граждане — вопрос риторический»,— указал Антон Горелкин.

31 марта Минцифры выступило против введения наказаний за использование VPN. Глава министерства Максут Шадаев указал, что, несмотря на это, власти России намерены снижать объемы использования сервисов в России. Как узнал «Ъ», из «белых списков» могут быть исключены сайты, которые остаются доступны при включенном VPN.

Подробнее — в материале «Ъ» «Очистите VPN-зону».