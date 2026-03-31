Клишас: закон о домашнем насилии воспринимают как вмешательство в семью

В России пока не нашли вариант борьбы с домашним насилием и буллингом, заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По его словам, обсуждение домашнего насилия воспринимается некоторыми как вмешательство в семью. Сенатор не понимает, как штрафы и тюремное наказание для нападавших могут помочь пострадавшей женщине.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Андрей Клишас

Господин Клишас назвал сложным вопрос, связанный с насилием в семье. «Когда мужчина избил женщину и получил огромный штраф и потом из семейного бюджета штраф достали и отдали государству, как это помогло женщине? Или давайте представим, что его отправили в колонию. И что дальше она с этим делает, с его детьми, сколько он заработает в колонии, как он будет содержать семью?» — сказал сенатор в интервью РБК.

Как пояснил Андрей Клишас, тема домашнего насилия в России связана с традиционными семейными ценностями. При этом он признал, что «дом — это сфера, где человек должен чувствовать себя максимально защищенным». «Многие говорят, что мы, приняв такие нормы, начинаем разрушать пространство традиционной семьи, что мы влезаем в семью и начинаем диктовать родителям, можно ли, например, ребенку отвесить подзатыльник или нельзя»,— утверждает он.

Комментируя проблему буллинга, сенатор заявил, что ему «сложно дать понятие». Он задался вопросом, «что такое травля»: «Где травля, а где просто критическое замечание, которое один ребенок высказал в отношении другого?»

В 2016 году в Госдуму внесли законопроект «О профилактике семейно-бытового насилия в РФ», однако в 2019 году его законсервировали после критики со стороны парламентариев и религиозных деятелей. В феврале 2025-го в Минтруде сообщали о нехватке мест в кризисных центрах для помощи женщинам в России. Проведенный в сентябре прошлого года опрос ВЦИОМа показал, что большинство россиян стали менее терпимы к домашнему насилию.