Московские власти призвали автомобилистов сменить зимние шины на летние

Владельцам автомобилей в Москве пора поменять зимние шины на летние из-за потепления в столице. Об этом заявил заммэра города Максим Ликсутов.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Максим Ликсутов

«Особенно внимательными стоит быть тем, кто выезжает за город: в области ночью еще возможны заморозки, поэтому такие поездки лучше планировать на дневное время»,— сказал господин Ликсутов (цитата по «Интерфаксу»).

В ЦОДД отметили, что сигналом для «переобувки» служит стабильная среднесуточная температура выше 7 °C. Мягкий состав зимних шин, разработанный для низких температур, полностью теряет свои свойства при теплой погоде. Тормозной путь при таких шинах увеличивается. Менять резину стоит при устойчивом потеплении, когда ночью уже не бывает заморозков, объяснили в ЦОДД.

Поменять зимнюю резину на летнюю москвичам разрешили и в Минтрансе России. Сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что в апреле возможны возвраты холодов. Начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин предупреждал, что снег может вернуться еще и в мае.