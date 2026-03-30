Минтранс разрешил москвичам сменить зимнюю резину на летнюю

Владельцы автомобилей в Москве могут сменить зимнюю резину на летнюю, сообщил Минтранс. В ведомстве отметили, что среднесуточная температура в столице достигла необходимых для этого значений.

«Водители в столице уже могут начать менять зимнюю резину на летнюю... Однако важно учитывать погодные условия в своем регионе и не спешить, если сохраняется риск ночных заморозков»,— указали в пресс-службе.

О подходящих температурах для «переобувки» сообщила также синоптик информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, угрозы возникновения гололедицы уже не будет. Сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова заявила, что в апреле возможны возвраты холодов. Начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин предупреждал, что снег может вернуться еще и в мае.