Синоптики разошлись во мнении о смене резины на летнюю в Москве

Автомобилисты в Москве могут уже сменить зимнюю резину на летнюю, заявила ведущий специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. Как пояснила метеоролог, температура воздуха уже превысила предел, который требуется для «переобувки». Условия для этого стали подходящими уже в эти выходные, сказала она.

«Ночи становятся теплыми с положительной температурой воздуха. Даже если будут выпадать осадки в виде дождя, угрозы возникновения условий для гололедицы у нас не будет. Так что можно было менять и продолжать менять»,— сообщила госпожа Позднякова агентству «Москва».

Впрочем, 23 марта ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова в интервью ТАСС заявила, что в апреле возможны возвраты холодов. Она предупредила о возможных перепадах температур, которые могут вызвать условия для гололедицы во время таяния сугробов.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сегодня сообщил «РИА Новости», что москвичи могут заменить шины через неделю.

Начальник Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в интервью «Комсомольской правде» давал «добро» на смену резины уже с 23 марта, но предупреждал, что снег может вернуться еще и в мае.

По данным Гидрометцентра, сегодня в Москве будет 18–20°С, переменная облачность и без осадков. По области температура ожидается на уровне 15–20°С. Завтра в столице воздух прогреется до 17–19°С. Дожди прогнозируются с 1 по 4 апреля.