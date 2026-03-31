Рынок фитнеса теряет тонус

По прогнозам аналитиков FitnessData, до конца года отрасль достигнет показателя в 365 млрд руб. Рост не превысит 15%. Это минимальный показатель за четыре года. В начале 2026-го на рынке фиксировался скачок цен в пределах 5-7%, связанный с увеличением издержек клубов.

Спортивные клубы отмечают, что в преддверии лета количество посетителей увеличилось, но в финансовом смысле сезон представителей индустрии скорее тревожит, говорит руководитель и совладелец сети Fitness One Наталья Штромбах:

«Счастливый период мы фиксировали в 2023-2024 годах, когда индустрия была на подъеме и становилось все больше занимающихся. Сейчас поток явно сократился — люди урезают расходы. Даже те, кто ходил к нам последние 2,5-3 года, отваливаются. 2026 год прогнозируемо будет еще тяжелее. У нас как у оператора тоже возросли затраты: как минимум по аренде, плюс добавили НДС, и коммуналка резко выросла на 20-25%. Ситуация очень непростая».

Падение рентабельности уже ведет к закрытию частных студий и небольших несетевых клубов. По данным газеты “Ъ”, в 2025 году прекратили работу 20% новых объектов. В 2026 году эта тенденция будет только усиливаться. “Ъ FM” решил спросить у руководителей компаний, как идет подготовка к лету:

Собственник и генеральный директор агентства недвижимости «Спутник» Оксана Большухина: «Солнце пошло, и народ потянуло на железо. У меня снова появились чатики "Жрем — не жрем, пьем — не пьем". Почему-то началась вот эта разжировка. Ну и хорошо, конечно, пусть люди занимаются, худеют». Сооснователь и генеральный директор «1С-Битрикс» Сергей Рыжиков: «Все, что связано со спортом, воспринимается очень хорошо. И в целом те, кто не занимается, всегда декларируют: "Как жаль, мне тоже нужно взять себя в руки". Сейчас, когда наступила весна, у меня традиционно три раза в неделю зал и танцы». Директор по стратегическому планированию «АРБ Про» Роман Копосов: «Хочется привлекать противоположный пол и выглядеть лучше. Соответственно, нужно избавляться от жира, который скопился за время зимних праздников и не только. Судя по всему, у нас будет теплое лето. И оно покажет, кто занимался собой и своим телом, а кто просто кушал салатики». Чемпион мира среди барменов и владелец ресторанов Help, All Time и Lawson Bar Дмитрий Соколов: «Становится теплее, люди начинают больше гулять по центру, заходить в бары. Даже самые известные спортсмены любят выпить. Все об этом прекрасно знают. Даже кальяны покурить. Я особо не занимаюсь спортом, но поддерживаю свою форму».

По данным на начало 2026 года, физической культурой и спортом в Москве систематически занимаются более 6,5 млн человек. При этом в залы ходит только каждый пятый из них.

