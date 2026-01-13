Фитнес садится на диету

Рынок фитнес-услуг в 2026 году вырастет на 15%, до 365 млрд руб. Темп роста снизится на четверть по сравнению с 2025 годом и может оказаться минимальным за четыре года. Это объясняется снижением платежеспособности населения: потребители начнут отказываться от дополнительных услуг в клубах как избыточных трат. Негативная конъюнктура ограничивает возможности повышения цен. В результате маржинальность отрасли в этом году может сократиться с 7% до 5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Объем рынка фитнес-услуг в 2026 году может составить 365 млрд руб., прибавив год к году 15% — это минимальный рост за последние четыре года, прогнозируют в исследовательской компании FitnessData. Для сравнения: в 2025 году рост был больше — 20%, до 316,5 млрд руб., в 2024 году — 23%. Аналитики «Платформы ОФД» (оператор фискальных данных) также зафиксировали сдержанную динамику. Количество покупок в фитнес-центрах и спортзалах за 2025 год выросло на 10% год к году, а средний чек — на 9%, до 4,1 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В Национальном фитнес-сообществе (НФС) прогнозируют увеличение в 2026 году оборота рынка на 6–8%. Бизнес-директор сети клубов Spirit Fitness Дмитрий Иешко не исключает, что рынок в целом перейдет к умеренному росту.

Глава НФС Елена Силина говорит, что продажи клубных карт в 2025 году в России увеличились на 16%, услуг — на 17,4%, а посещаемость объектов — на 14%. Гендиректор «Платформы ОФД» Дмитрий Батюшенков отмечает, что драйверами рынка в прошлом году стали подписки, обеспечивающие поток рекуррентных клиентов (платят за услуги ежемесячно).

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева напоминает, что темпы роста отрасли увеличивались с 2021 года. Начавшееся снижение темпа она связывает с платежеспособностью населения: нередко граждане вынуждены выбирать между базовыми потребностями и занятиями фитнесом.

«Цены на все товары и услуги растут быстрее зарплат»,— констатирует эксперт. Руководитель FitnessData Максим Боровиков отмечает, что свою аудиторию фитнес-клубы не потеряют, но покупать дополнительные услуги в 2026 году клиенты станут меньше.

Охлаждение пока не привело к замедлению инвестиционной активности. Согласно FitnessData, в 2025 году в новые клубы суммарно было вложено 33 млрд руб., в студии — 3,4 млрд руб. Совокупный объем инвестиций увеличился на 30% год к году. Около 60% этого объема обеспечили рекуррентные клубы. Крупнейшие сети проводят экспансию в регионы и, вероятно, сохранят активность на протяжении 2026 года, считает Ольга Киселева. Таким клубам удается наращивать клиентуру за счет работы в бюджетном сегменте. Это, по мнению эксперта, способствует и увеличению темпов вовлеченности в занятия фитнесом.

Маржинальность фитнес-бизнеса остается невысокой. В премиальном сегменте показатель за 2025 год, по словам госпожи Силиной, сократился на 1 процентный пункт, до 14%, в других сегментах остался на уровне 7%. Ольга Киселева отмечает, что фитнес-клубы постоянно сталкиваются со снижением рентабельности: цены на их услуги растут на 12–13% в год, а операционные расходы — на 25–30%. Эта тенденция, по ее мнению, сохранится: возможности бизнеса в части повышения цен сейчас ограничены спросом. Госпожа Силина считает, что в 2026 году расходы клубов вырастут в среднем на 12–15%. Средняя маржинальность отрасли может снизиться до 5%.

Падение рентабельности становится причиной роста числа закрытий.

Согласно FitnessData, в 2025 году в течение 12 месяцев со дня открытия прекратили работу 20% фитнес-студий, в 2024 году показатель составлял 17%. Госпожа Киселева отмечает, что именно небольшие и несетевые объекты чаще всего испытывают сложности с устойчивостью своих проектов. В этом году тенденция усугубится из-за роста фискальной нагрузки. Некоторые владельцы студий, по ее словам, стремятся продать бизнес. Дмитрий Иешко также не исключает роста закрытий небольших клубов и студий, которых будут в том числе замещать сетевые игроки, имеющие больше возможностей для оптимизации затрат.

Александра Мерцалова