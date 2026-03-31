«Подельники» получили уведомление о расторжении договора аренды Белой башни

Арх-группа «Подельники» получила уведомление о расторжении договора аренды Белой башни в Екатеринбурге. По данным группы, оно было получено в конце рабочего дня 30 марта — договор будет считаться расторгнутым 1 июля. Освободить объект «Подельники» должны до 6 июля.

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Уведомление о расторжении договора безвозмездного пользования недвижимостью, находящейся в собственности РФ, подписано начальником филиала ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» (АУИПИК) по Уральскому федеральному округу (УрФО) Игорем Стародубцевым.

Ранее правительственная комиссия передала ДОМ.РФ 12 га земли и свыше 52 тыс. кв. м недвижимости в 14 регионах, включая Белую башню (ул. Бакинских комиссаров, 2а). Все объекты готовятся к аукционам с льготным кредитованием реставрации, чтобы «дать новую жизнь» активам, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

Арх-группа «Подельники» безвозмездно арендовала башню с 2012 года — по ее данным, она узнала о передаче объекта ДОМ.РФ из СМИ. «Подельники» также выразили недоумение по поводу включения башни в программу для неиспользуемых аварийных объектов. В ней регулярно проводятся экскурсии. По данным группы, в 2021 году лицензированные специалисты признали состояние памятника удовлетворительным, а в 2026 году АУИПИК впервые указал на «неудовлетворительное» состояние после визуального осмотра.

Ирина Пичурина