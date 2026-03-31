19-летний форвард «Сан-Хосе» Селебрини набрал 100 очков в сезоне НХЛ

Канадский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини забросил две шайбы и отметился результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сент-Луис Блюз». Он преодолел отметку в 100 набранных очков в текущем сезоне.

Фото: David Gonzales-Imagn Images / Reuters Маклин Селебрини

Встреча завершилась победой хозяев со счетом 5:4. В составе «Сан-Хосе» дубль сделал Александр Веннберг. Победный гол за 22 секунды до конца третьего периода забил Адам Годетт. Российский защитник Дмитрий Орлов записал в свой актив передачу. Голкипер «Шаркс» Ярослав Аскаров отразил 22 броска. У «Сент-Луиса» свою дебютную шайбу в НХЛ забросил Тео Линдстейн. Также голы забили россиянин Павел Бучневич, Филип Броберг и Кэм Фаулер.

На счету 19-летнего Селебрини 101 очко (38 голов + 63 передачи). Он стал четвертым игроком в текущем регулярном чемпионате, добравшимся до этой отметки. Ранее это удалось его соотечественникам Коннору Макдэвиду («Эдмонтон Ойлерс») и Нейтану Маккиннону («Колорадо Эвеланш»), а также россиянину Никите Кучерову («Тампа-Бей Лайтнинг»).

«Сан-Хосе» с 75 очками в 72 матчах занимает пятое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Сент-Луис», набравший 73 балла в 73 встречах, идет седьмым в Центральном дивизионе.

Таисия Орлова